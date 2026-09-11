Льгота вместо субсидии: кому дадут 50% скидку на коммуналку

Если человек имеет право на льготу, а субсидию ему рассчитали в размере 0,00 грн, он может оформить первый вид помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.
"Человек, имеющий право и на жилищную субсидию, и на льготу, может получать один из видов государственной поддержки по выбору", - подчеркнули в ПФУ.
Более того, если размер субсидии сейчас составляет 0,00 грн, есть возможность подать заявление на льготу. В таком случае льгота будет предоставлена с месяца обращения.
В Пенсионном фонде также напоминают: чтобы получить льготу, человек должен быть внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготы.
Для этого необходимо подать:
Согласно статье 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", семьям погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины предусмотрена 50-процентная скидка на:
Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц (например, только из пенсионеров), предоставляется 50-процентная скидка на газ для отопления жилья в пределах двойного размера нормативной отопительной площади - 42 кв. м на каждого человека, имеющего право на льготу, и 21 кв. м на семью.
Если с началом отопительного сезона льготник захочет пользоваться жилищной субсидией, ему необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать соответствующее заявление.
В следующем неотопительном сезоне льгота будет возобновлена автоматически, если назначенная жилищная субсидия составит "0,00 грн".
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