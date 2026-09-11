Пільга замість субсидії: кому дадуть 50% знижку на комуналку

Якщо людина має право на пільгу, а субсидію їй розрахували в розмірі 0,00 грн, вона може оформити перший вид допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

"Людина, яка має право і на житлову субсидію, і на пільгу, може отримувати один з видів державної підтримки за вибором", - наголосили в ПФУ.

Ба більше, якщо розмір субсидії наразі становить 0,00 грн, то є можливість подати заяву на пільгу. У такому разі пільгу буде надано з місяця звернення.

У Пенсійному Фонді також нагадують: щоб отримати пільгу, людина має бути внесена до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для цього необхідно подати:

заяву про включення до Реєстру;

подати окрему заяву на призначення пільги.

Згідно зі статтею 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", сім'ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України передбачена 50-відсоткова знижка на:

користування житлом у межах установлених норм;

оплату житлово-комунальних послуг і скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах визначених норм споживання;

придбання пічного побутового палива, зокрема рідкого, у межах установлених норм та граничної вартості.

"Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб (наприклад, лише з пенсіонерів), надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім’ю)", - наголосили в ПФУ.

Якщо з початком опалювального сезону пільговик захоче знову користуватися житловою субсидією, йому необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідну заяву.

У наступному неопалювальному сезоні пільгу поновлять автоматично, якщо призначена житлова субсидія становитиме "0,00 грн".