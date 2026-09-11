Льгота вместо субсидии: кому дадут 50% скидку на коммуналку

Если человек имеет право на льготу, а субсидию ему рассчитали в размере 0,00 грн, он может оформить первый вид помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

"Человек, имеющий право и на жилищную субсидию, и на льготу, может получать один из видов государственной поддержки по выбору", - подчеркнули в ПФУ.

Более того, если размер субсидии сейчас составляет 0,00 грн, есть возможность подать заявление на льготу. В таком случае льгота будет предоставлена с месяца обращения.

В Пенсионном фонде также напоминают: чтобы получить льготу, человек должен быть внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Для этого необходимо подать:

заявление о включении в Реестр;

заявление о назначении льготы.

Согласно статье 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", семьям погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины предусмотрена 50-процентная скидка на:

пользование жильем в пределах установленных норм;

оплату жилищно-коммунальных услуг и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах определенных норм потребления;

приобретение печного бытового топлива, в том числе жидкого, в пределах установленных норм и предельной стоимости.

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц (например, только из пенсионеров), предоставляется 50-процентная скидка на газ для отопления жилья в пределах двойного размера нормативной отопительной площади - 42 кв. м на каждого человека, имеющего право на льготу, и 21 кв. м на семью.

Если с началом отопительного сезона льготник захочет пользоваться жилищной субсидией, ему необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать соответствующее заявление.

В следующем неотопительном сезоне льгота будет возобновлена автоматически, если назначенная жилищная субсидия составит "0,00 грн".