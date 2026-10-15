Пільга для багатодітних сімей: як отримати знижку на комуналку у 2026 році

Що важливо розуміти, право на допомогу залежить не лише від кількості дітей у родині, а й від сукупного доходу сім'ї.

Як оформити пільгу, які послуги вона охоплює та що робити, якщо дохід родини перевищує встановлений поріг, - розповідаємо далі.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства", сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

Однак для отримання знижки у 2026 році потрібно враховувати дохід родини. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не повинен перевищувати 4 660 гривень.

Цей поріг відповідає рівню доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у 2026 році. Якщо дохід на одного члена сім'ї вищий, скористатися цією пільгою на комунальні послуги не вдасться, проте родина може звернутися за житловою субсидією.

Право на пільгу визначає Пенсійний фонд України (ПФУ). Для цього враховують доходи пільговика та членів його сім'ї за відповідний період.

Які пільги на комуналку можуть отримати багатодітні сім'ї

Держава передбачила для багатодітних родин 50-відсоткову знижку на низку житлово-комунальних витрат. Вона надається в межах установлених норм споживання та площі житла.

Зокрема, пільга поширюється на:

Оплату житла. Знижка становить 50% у межах норми 21 кв. м загальної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в помешканні, та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Комунальні послуги. Це, зокрема, електроенергія, газопостачання, водопостачання, водовідведення та інші послуги в межах установлених нормативів.

Скраплений газ. Знижка поширюється на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах визначених норм.

Пічне паливо. Родини можуть отримати 50% знижку на тверде та рідке пічне побутове паливо, якщо житло не має централізованого опалення і для обігріву не використовуються природний газ або електроенергія.

Важливо враховувати, що 50% знижки не означає автоматичного зменшення всього рахунку за комунальні послуги вдвічі. Пільгу розраховують у межах установлених нормативів, тому частину витрат понад них сім'ї доведеться сплачувати самостійно.

Як оформити пільгу багатодітній сім'ї

Для призначення пільги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Подати документи можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі ПФУ;

через уповноважених представників територіальної громади або ЦНАП, якщо там надають таку послугу;

поштою до відповідного органу Пенсійного фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал "Дія", якщо відповідна послуга доступна.

Під час оформлення потрібно надати заяву та відомості, необхідні для підтвердження права на пільгу. Зазвичай можуть знадобитися документи, що посвідчують особу заявника, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дітей з багатодітної сім'ї.

Також можуть знадобитися відомості про місце проживання, склад сім'ї та житлово-комунальні послуги, на які оформлюється пільга. Якщо необхідної інформації немає в державних реєстрах, Пенсійний фонд може попросити додаткові документи.

Перед поданням заяви варто уточнити актуальний перелік документів у ПФУ, щоб уникнути затримок під час розгляду.