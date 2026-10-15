Льгота для многодетных семей: как получить скидку на коммуналку в 2026 году

Важно понимать, что право на льготу зависит не только от количества детей в семье, но и от совокупного дохода домохозяйства.

Как оформить льготу, на какие услуги распространяется скидка и что делать, если доход семьи превышает установленный порог, - рассказываем далее.

Согласно статье 13 Закона Украины "Об охране детства", семьи, воспитывающие трех и более детей, имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Однако для получения скидки в 2026 году необходимо учитывать доход семьи. Среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 гривен.

Этот порог соответствует уровню дохода, дающему право на налоговую социальную льготу в 2026 году. Если доход на одного члена семьи выше установленного предела, воспользоваться льготой на оплату коммунальных услуг не удастся. Однако семья может обратиться за жилищной субсидией.

Право на льготу определяет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Для этого учитываются доходы льготника и членов его семьи за соответствующий период.

Какие льготы на коммуналку могут получить многодетные семьи

Государство предусмотрело для многодетных семей 50-процентную скидку на ряд жилищно-коммунальных услуг. Она предоставляется в пределах установленных норм потребления и площади жилья.

В частности, льгота распространяется на:

Оплату жилья. Скидка составляет 50% в пределах нормы - 21 кв. м общей площади на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Коммунальные услуги. В частности, электроэнергию, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и другие услуги в пределах установленных нормативов.

Сжиженный газ. Скидка распространяется на стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах установленных норм.

Печное топливо. Семьи могут получить 50-процентную скидку на твердое и жидкое печное бытовое топливо, если жилье не оборудовано системой централизованного отопления и для обогрева не используются природный газ или электроэнергия.

Важно учитывать, что 50-процентная скидка не означает автоматического уменьшения всего счета за коммунальные услуги вдвое. Льгота рассчитывается в пределах установленных нормативов, поэтому расходы сверх этих норм семье придется оплачивать самостоятельно.

Как оформить льготу многодетной семье

Для назначения льготы необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Подать документы можно несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ;

через уполномоченных представителей территориальной громады или ЦНАП, если там предоставляют такую услугу;

по почте в соответствующий орган Пенсионного фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал "Дія", если соответствующая услуга доступна.

При оформлении необходимо подать заявление и сведения, подтверждающие право на льготу. Обычно могут потребоваться документы, удостоверяющие личность заявителя, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, удостоверение родителей многодетной семьи и удостоверения детей из многодетной семьи.

Также могут понадобиться сведения о месте жительства, составе семьи и жилищно-коммунальных услугах, на оплату которых оформляется льгота. Если необходимая информация отсутствует в государственных реестрах, Пенсионный фонд может запросить дополнительные документы.

Перед подачей заявления следует уточнить актуальный перечень документов в ПФУ, чтобы избежать задержек при рассмотрении.