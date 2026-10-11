Пільги після демобілізації: яку підтримку від держави можна отримати

Після завершення військової служби ветерани можуть користуватися низкою державних гарантій і пільг. Вони стосуються оплати житла та комунальних послуг, медичної допомоги, працевлаштування, освіти та професійної адаптації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства у справах ветеранів.

Пільги на комуналку

Одна з основних державних гарантій для учасників бойових дій - 75% знижка на оплату житла та комунальних послуг у межах установлених норм.

Пільга поширюється, зокрема, на плату за користування житлом, газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів, а також скраплений газ для побутових потреб. Для будинків без центрального опалення передбачена також 75% знижка на вартість палива в межах установлених норм.

Знижка на житло надається в межах норми 21 кв. м загальної площі на кожну особу, яка має право на пільгу, та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Пільгою можуть користуватися не лише самі учасники бойових дій. За певних умов вона поширюється і на членів їхніх сімей, які проживають разом із пільговиком.

Для призначення пільги потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Подати заяву можна особисто, поштою або онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок ПФУ, а також через портал Дія.

Підтримка при працевлаштуванні

Після повернення до цивільного життя ветеран може скористатися державними програмами професійної адаптації та допомогою у працевлаштуванні.

Зокрема, учасникам бойових дій законодавство гарантує виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу. Також для них передбачене переважне право залишитися на роботі у разі скорочення чисельності або штату за інших рівних умов.

У 2026-2027 роках держава також реалізує програму "Ветеран.Робота". Вона передбачає професійну адаптацію, перекваліфікацію, допомогу з пошуком роботи та супровід ветеранів після отримання відповідних послуг.

Безкоштовне навчання та перекваліфікація

Ветерани та ветеранки можуть отримати державну підтримку для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Також держава може оплачувати здобуття нової спеціальності на базі вже наявної освіти та навчання в магістратурі за наявності диплома бакалавра.

За програмами професійної адаптації максимальна сума компенсації вартості навчання становить до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Щоб скористатися програмою, ветеран може обрати навчальний заклад і звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань ветеранської політики. Після профорієнтації видається направлення на навчання.

Підтримка для власної справи

Для ветеранів та членів їхніх сімей діють окремі грантові програми на започаткування або розвиток власного бізнесу.

У 2026 році за програмою "Гранти для ветеранів та членів їхніх сімей" можна отримати до 1 млн грн залежно від умов конкретного проєкту та кількості робочих місць, які планує створити заявник. Програма поширюється на учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, їхніх чоловіків або дружин, а також членів сімей загиблих Захисників і Захисниць.

Пільги в освіті для дітей ветеранів

Державна підтримка передбачена не лише для самого ветерана.

Учасники бойових дій та їхні діти можуть отримувати державну цільову підтримку для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних і комунальних закладах.

Залежно від умов це може бути повна або часткова оплата навчання, пільговий довгостроковий кредит, соціальна стипендія, безкоштовні підручники та проживання в гуртожитку. Для дітей підтримка діє до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Щорічна грошова виплата

Ветеранам війни також передбачена щорічна разова грошова виплата до Дня Незалежності України.

У 2026 році для ветеранів, які вже звільнилися з військової служби та отримують через Пенсійний фонд пенсію, субсидію або пільгу на оплату ЖКП, виплата здійснювалася автоматично разом із відповідною виплатою. Тим, хто не є пенсіонером або отримувачем субсидії чи пільги та не проходить військову службу, потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Важливо: статус ветерана має значення

Обсяг державної підтримки залежить від конкретного статусу людини. Учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни та інші категорії ветеранів мають різні права та гарантії.

Тому після демобілізації важливо перевірити, який саме ветеранський статус оформлено, та скористатися передбаченими для нього державними програмами.

Для частини пільг потрібно подавати окремі заяви. Зокрема, це стосується пільг на оплату житлово-комунальних послуг та професійної адаптації.