В піку Пригожину і силовикам: ISW пояснили причини призначення Герасимова

Аналітики стверджують, що Міноборони Росії та силовики, найбільше представлені власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, мали протилежні погляди на методи ведення війни в Україні.

"Пригожин з кінця 2022 все частіше критикує ведення війни Мінобороною Росії. Ігор Гіркін, колишній командувач російськими бойовиками на Донбасі і відомий блогер, дав зрозуміти, що підтримає усунення президента Росії Володимира Путіна з посади, у своїй прямій критиці Путіна 10 січня”, - пишуть в ISW.

Аналітики додають, що Суровкін був улюбленцем публіки Пригожина і суперником міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

"Підвищення Герасимова, ймовірно, частково є політичним кроком, спрямованим на ослаблення впливу силовиків, що виступають проти МО, і сигнал для Пригожина та інших людей зменшити свою критику МО", - пишуть аналітики.

При цьому, в ISW вважають, що такий крок може спонукати фракцію силовиків ще більше розділити російський інформаційний простір.

Ключові висновки