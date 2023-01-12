В піку Пригожину і силовикам: ISW пояснили причини призначення Герасимова

Призначення Валерія Герасимова командувачем окупаційних військ, ймовірно, є частково політичним рішенням. Таким чином президент РФ Володимир Путін хоче послабити владу силовиків, фаворитом яких був Сергій Суровкін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики стверджують, що Міноборони Росії та силовики, найбільше представлені власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, мали протилежні погляди на методи ведення війни в Україні.
"Пригожин з кінця 2022 все частіше критикує ведення війни Мінобороною Росії. Ігор Гіркін, колишній командувач російськими бойовиками на Донбасі і відомий блогер, дав зрозуміти, що підтримає усунення президента Росії Володимира Путіна з посади, у своїй прямій критиці Путіна 10 січня”, - пишуть в ISW.
Аналітики додають, що Суровкін був улюбленцем публіки Пригожина і суперником міністра оборони Росії Сергія Шойгу.
"Підвищення Герасимова, ймовірно, частково є політичним кроком, спрямованим на ослаблення впливу силовиків, що виступають проти МО, і сигнал для Пригожина та інших людей зменшити свою критику МО", - пишуть аналітики.
При цьому, в ISW вважають, що такий крок може спонукати фракцію силовиків ще більше розділити російський інформаційний простір.
Нагадаємо, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.
Нагадаємо, що у жовтні Суровікіна призначили новим командувачем окупантами в Україні.
Вже через місяць Суровікін вирішив вивести російські війська з Херсону.
США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, коли він приїхав до зони бойових дій.
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