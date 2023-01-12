В пику Пригожина и силовикам: ISW объяснили причины назначения Герасимова

Назначение Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками, вероятно, является частично политическим решением. Таким образом, президент РФ Владимир Путин хочет ослабить власть силовиков, фаворитом которых был Сергей Суровкин.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики утверждают, что Минобороны России и силовики, наиболее представленные владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, имели противоположные взгляды на методы ведения войны в Украине.
"Пригожин с конца 2022 года все чаще критикует ведение войны Минобороной России. Игорь Гиркин, бывший командующий российскими боевиками на Донбассе и известный блоггер, дал понять, что поддержит отстранение президента России Владимира Путина с должности, в своей прямой критике Путина 10 января", - пишет в ISW.
Аналитики добавляют, что Суровкин был любимцем публики Пригожина и соперником министра обороны России Сергея Шойгу.
"Повышение Герасимова, вероятно, частично является политическим шагом, направленным на ослабление влияния выступающих против МО силовиков и сигнал для Пригожина и других людей уменьшить свою критику МО", - пишут аналитики.
При этом в ISW считают, что такой шаг может побудить фракцию силовиков еще больше разделить российское информационное пространство.
Напомним, что Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий Васильевич.
Напомним, что в октябре Суровикина был назначен новым командующим оккупантами в Украине.
Уже через месяц Суровикин решил вывести русские войска из Херсона.
США пытались воспрепятствовать попытке украинских военных ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, когда он приехал в зону боевых действий.
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