Пікове навантаження. Чому у ЦНАПах великі черги та як їх уникнути
У столичних ЦНАПах спостерігаються черги. Це пов'язано з напливом військовозобов'язаних, адже термін для оновлення персональних даних добігає кінця 16 липня.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.
Чому у ЦНАПах утворюються черги
За словами Шамрай, у Києві працює нині 22 відділення, в яких екстериторіально надається понад 459 видів послуг.
Однією з них є оновлення персональних даних громадян (згідно з новим законом про мобілізацію).
Зробити це можна у кілька способів (кожен військовозобов'язаний має право обрати його сам):
- у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)
- за допомогою електронного кабінету призовників, військовозобов'язаних та резервістів у застосунку "Резерв+"
- у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах)
"На сьогодні маємо пікове навантаження по послузі з оновлення даних - всі військовозобов’язані мають зробити це до 16 липня", - визнала Шамрай.
Черга у ЦНАП (фото: facebook.com/igor.sydorenko.90)
Як уникнути великої черги у ЦНАП
За словами експерта, щоб уникнути тривалого очікування у ЦНАП, варто скористатися послугою попереднього запису.
"Це особливо зручно для тих, хто має чіткий розклад або працює", - додала очільниця департаменту надання адміністративних послуг КМДА.
Водночас варто не забувати, що у випадку повітряної тривоги час прийому може змінитися.
"Якщо з якихось причин прийом у визначений час неможливий, співробітники ЦНАП зателефонують вам і узгодять новий час зустрічі", - зазначила Шамрай.
Вона розповіла також, як можна здійснити попередній запис для відвідування ЦНАП:
- шляхом реєстрації в електронній черзі на порталі ЦНАП
- у застосунку "Київ цифровий"
"Крім того, ви завжди можете прийти до ЦНАПу без попереднього запису, зареєструватися в електронній черзі й отримати потрібну послугу", - підсумувала Шамрай.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи є різниця між оновленням даних у ЦНАПах і в ТЦК та який документ при цьому дають.
Читайте також, що загрожує військовозобов'язаним, які не оновлять дані до 16 липня.
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