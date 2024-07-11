Пиковая нагрузка. Почему в ЦПАУ большие очереди и как их избежать

В столичных ЦПАУ наблюдаются очереди. Это связано с наплывом военнообязанных, ведь срок для обновления персональных данных подходит к концу 16 июля.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Почему в ЦПАУ образуются очереди

По словам Шамрай, в Киеве работает сейчас 22 отделения, в которых экстерриториально предоставляется более 459 видов услуг.

Одной из них является обновление персональных данных граждан (согласно с новым законом о мобилизации).

Сделать это можно несколькими способами (каждый военнообязанный имеет право выбрать его сам):

в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

с помощью электронного кабинета призывников, военнообязанных и резервистов в приложении "Резерв+"

в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ)

"На сегодняшний день имеем пиковую нагрузку по услуге по обновлению данных - все военнообязанные должны сделать это до 16 июля", - признала Шамрай.

Очередь у ЦПАУ (фото: facebook.com/igor.sydorenko.90)

Как избежать большой очереди в ЦПАУ

По словам эксперта, чтобы избежать длительного ожидания в ЦПАУ, следует воспользоваться услугой предварительной записи.

"Это особенно удобно для тех, кто имеет четкое расписание или работает", - добавила глава департамента предоставления административных услуг КГГА.

В то же время следует не забывать, что в случае воздушной тревоги время приема может измениться.

"Если по каким-либо причинам прием в определенное время невозможен, сотрудники ЦПАУ позвонят вам и согласуют новое время встречи", - отметила Шамрай.

Она рассказала также, как можно осуществить предварительную запись для посещения ЦПАУ:

путем регистрации в электронной очереди на портале ЦПАУ

в приложении "Київ цифровий"

"Кроме того, вы всегда можете прийти в ЦПАУ без предварительной записи, зарегистрироваться в электронной очереди и получить нужную услугу", - подытожила Шамрай.