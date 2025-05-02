Пікнік чи чай із пледом? Синоптик дала прогноз на вихідні в Україні

"3-4 травня в західних, північних областях та у Вінницькій області пройдуть короткочасні дощі з грозами. На півдні, сході та в більшості центральних областей переважатиме суха погода", - розповіла вона.

Вітер в Україні південно-західного напрямку, рвучкий, місцями буде до штормових 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується +7...+14 градусів, в суботу на північному сході +2...+6 градусів із заморозками на грунті 0...-3 градуси, лише на північному сході.

"У денні години в Україні 3-4 травня максимальна температура повітря становитиме +18...+23 градуси, місцями +23...+26 градусів", - зазначила синоптик.

Погода на вихідних в Києві

У Києві субота на неділя очікуються дуже теплими, вдень до +23...+26 градусів, проте з періодичними грозовими дощами.

"Атмосферний тиск буде стрибати - метеопати, приготуйтеся! Також впродовж 3-4 травня у столиці буде сильний, із штормовими поривами, південно-західний вітер", - додала Діденко.