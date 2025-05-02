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Пікнік чи чай із пледом? Синоптик дала прогноз на вихідні в Україні

Фото: синоптик розповіла про погоду на вихідних 3-4 травня в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні на вихідних, 3-4 травня, прогнозується справжній погодний "коктейль". Очікуються вітер, заморозки та грози, нічна свіжість та справжнє тепло вдень, багато сонця та періодичні зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синотика Наталки Діденко.

"3-4 травня в західних, північних областях та у Вінницькій області пройдуть короткочасні дощі з грозами. На півдні, сході та в більшості центральних областей переважатиме суха погода", - розповіла вона.

Вітер в Україні південно-західного напрямку, рвучкий, місцями буде до штормових 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується +7...+14 градусів, в суботу на північному сході +2...+6 градусів із заморозками на грунті 0...-3 градуси, лише на північному сході.

"У денні години в Україні 3-4 травня максимальна температура повітря становитиме +18...+23 градуси, місцями +23...+26 градусів", - зазначила синоптик.

Погода на вихідних в Києві

У Києві субота на неділя очікуються дуже теплими, вдень до +23...+26 градусів, проте з періодичними грозовими дощами.

"Атмосферний тиск буде стрибати - метеопати, приготуйтеся! Також впродовж 3-4 травня у столиці буде сильний, із штормовими поривами, південно-західний вітер", - додала Діденко.

Погода в Україні в травні: тепліше, ніж зазвичай, і в межах норми щодо опадів

Раніше синоптики дали прогноз на травень 2025 в Україні. Так, температура повітря в травні по всій Україні триматиметься в межах +15...+19 градусів, а в горах - близько +12...+14 градусів. Це на 1,5-2 градуси вище за кліматичну норму.

Щодо опадів, їхня кількість очікується в межах 35-76 мм, а в Карпатах і місцями на Прикарпатті - до 88-138 мм, що відповідає середнім багаторічним значенням.

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