Пикник или чай с пледом? Синоптик дала прогноз на выходные в Украине

В Украине на выходных, 3-4 мая, прогнозируется настоящий погодный "коктейль". Ожидаются ветер, заморозки и грозы, ночная свежесть и настоящее тепло днем, много солнца и периодические ливни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синотика Наталки Диденко.
"3-4 мая в западных, северных областях и в Винницкой области пройдут кратковременные дожди с грозами. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода", - рассказала она.
Ветер в Украине юго-западного направления, порывистый, местами будет до штормовых 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается +7...+14 градусов, в субботу на северо-востоке +2...+6 градусов с заморозками на почве 0...-3 градуса, только на северо-востоке.
"В дневные часы в Украине 3-4 мая максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса, местами +23...+26 градусов", - отметила синоптик.
В Киеве суббота на воскресенье ожидаются очень теплыми, днем до +23...+26 градусов, однако с периодическими грозовыми дождями.
"Атмосферное давление будет прыгать - метеопаты, приготовьтесь! Также в течение 3-4 мая в столице будет сильный, со штормовыми порывами, юго-западный ветер", - добавила Диденко.
Ранее синоптики дали прогноз на май 2025 в Украине. Так, температура воздуха в мае по всей Украине будет держаться в пределах +15…+19 градусов, а в горах - около +12…+14 градусов. Это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.
Что касается осадков, их количество ожидается в пределах 35-76 мм, а в Карпатах и местами на Прикарпатье - до 88-138 мм, что соответствует средним многолетним значениям.
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