Пикник или чай с пледом? Синоптик дала прогноз на выходные в Украине

"3-4 мая в западных, северных областях и в Винницкой области пройдут кратковременные дожди с грозами. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода", - рассказала она.

Ветер в Украине юго-западного направления, порывистый, местами будет до штормовых 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается +7...+14 градусов, в субботу на северо-востоке +2...+6 градусов с заморозками на почве 0...-3 градуса, только на северо-востоке.

"В дневные часы в Украине 3-4 мая максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса, местами +23...+26 градусов", - отметила синоптик.

Погода на выходных в Киеве

В Киеве суббота на воскресенье ожидаются очень теплыми, днем до +23...+26 градусов, однако с периодическими грозовыми дождями.

"Атмосферное давление будет прыгать - метеопаты, приготовьтесь! Также в течение 3-4 мая в столице будет сильный, со штормовыми порывами, юго-западный ветер", - добавила Диденко.