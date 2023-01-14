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Пік захворюваності COVID-19 у Китаї триватиме не менше 2-3 місяців

Фото: пік захворюваності COVID-19 у Китаї триватиме ще 2-3 місяці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пік нової хвилі захворюваності COVID-19 у Китаї триватиме два-три місяці і незабаром пошириться на сільські райони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що кількість захворювань у сільських районах різко зросте, оскільки сотні мільйонів людей їдуть до своїх рідних міст на новорічні канікули за місячним календарем, які офіційно розпочинаються з 21 січня.

Минулого місяця Китай різко відмовився від суворого антивірусного режиму масових блокувань, який спровокував історичні протести по всій країні наприкінці листопада, і, нарешті, знову відкрив свої кордони минулої неділі.

Але пік спалаху ще не закінчився, попередив Цзен Гуан, колишній головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань, згідно зі звітом, опублікованим у місцевому виданні Caixin у четвер.

"Наш пріоритет був зосереджений на великих містах. Настав час зосередитись на сільській місцевості", - сказав Цзен.

Нагадаємо, у грудні Китай оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це були перші радикальні зміни від початку пандемії коронавірусу.

Після чого за перші 20 днів грудня в країні було зафіксовано понад 250 млн випадків зараження COVID-19, уряд запровадив низку локальних карантинних заходів в окремих районах країни. Надалі Пекін повністю зняв усі обмеження, відкривши свої кордони для мандрівників.

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