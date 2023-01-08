Після трьох років карантину. Китай скасував всі COVID-обмеження

Після 3 років жорсткого карантину в зв'язку з епідемією COVID-19, Китай повністю зняв всі обмеження, відкривши свої кордони для мандрівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні, 8 січня, Китай відкрив морські та наземні перетини з Гонконгом і скасував вимогу для прибулих мандрівників залишатися на карантині. Цим рішенням країна демонтувала останню основу політики нульового COVID-19, яка захистила 1,4 мільярда китайців від вірусу, але також відрізала їх від решти світу.

"Я така щаслива, така щаслива, така схвильована. Я не бачила своїх батьків багато років", - сказала жителька Гонконгу Тереза ​​Чоу.

Мандрівники хлинули до Китаю повітрям, землею та морем. Довгі черги утворилися біля стійок реєстрації міжнародного аеропорту Гонконгу на рейси до материкових міст, включаючи Пекін, Тяньцзінь і Сямень. Гонконгські ЗМІ підрахували, що нині там тисячі людей.

"Мої батьки не в доброму здоров’ї, і я не могла повернутися, щоб побачити їх, навіть коли вони хворіли на рак товстої кишки, тому я дуже рада повернутися і побачити їх зараз", - додала Чоу.