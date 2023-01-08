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Після трьох років карантину. Китай скасував всі COVID-обмеження

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Китай, Неділя 08 січня 2023 15:34
Після трьох років карантину. Китай скасував всі COVID-обмеження Фото: Китай остаточно скасував всі обмеження щодо COVID-19 (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Після 3 років жорсткого карантину в зв'язку з епідемією COVID-19, Китай повністю зняв всі обмеження, відкривши свої кордони для мандрівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні, 8 січня, Китай відкрив морські та наземні перетини з Гонконгом і скасував вимогу для прибулих мандрівників залишатися на карантині. Цим рішенням країна демонтувала останню основу політики нульового COVID-19, яка захистила 1,4 мільярда китайців від вірусу, але також відрізала їх від решти світу.

"Я така щаслива, така щаслива, така схвильована. Я не бачила своїх батьків багато років", - сказала жителька Гонконгу Тереза ​​Чоу.

Мандрівники хлинули до Китаю повітрям, землею та морем. Довгі черги утворилися біля стійок реєстрації міжнародного аеропорту Гонконгу на рейси до материкових міст, включаючи Пекін, Тяньцзінь і Сямень. Гонконгські ЗМІ підрахували, що нині там тисячі людей.

"Мої батьки не в доброму здоров’ї, і я не могла повернутися, щоб побачити їх, навіть коли вони хворіли на рак товстої кишки, тому я дуже рада повернутися і побачити їх зараз", - додала Чоу.

Інвестори також сподіваються, що відкриття пожвавить економіку Китаю вартістю 17 трильйонів доларів, яка наразі зазнає найповільнішого зростання майже за півстоліття. Проте раптова зміна політики вже спровокувала масову хвилю зараження, яка заполонила деякі лікарні та спричинила збої в бізнесі.

Нагадаємо у грудні Китай оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це були перші радикальні зміни з початку пандемії коронавірусу.

Після чого за перші 20 днів грудня в країні було зафіксовано понад 250 млн випадків зараження COVID-19, уряд запровадив низку локальних карантинних заходів в окремих районах країни.

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