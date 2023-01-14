Пік захворюваності COVID-19 у Китаї триватиме не менше 2-3 місяців

Пік нової хвилі захворюваності COVID-19 у Китаї триватиме два-три місяці і незабаром пошириться на сільські райони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Очікується, що кількість захворювань у сільських районах різко зросте, оскільки сотні мільйонів людей їдуть до своїх рідних міст на новорічні канікули за місячним календарем, які офіційно розпочинаються з 21 січня.

Минулого місяця Китай різко відмовився від суворого антивірусного режиму масових блокувань, який спровокував історичні протести по всій країні наприкінці листопада, і, нарешті, знову відкрив свої кордони минулої неділі.

Але пік спалаху ще не закінчився, попередив Цзен Гуан, колишній головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань, згідно зі звітом, опублікованим у місцевому виданні Caixin у четвер.

"Наш пріоритет був зосереджений на великих містах. Настав час зосередитись на сільській місцевості", - сказав Цзен.