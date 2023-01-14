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Пик заболеваемости COVID-19 в Китае продлится не менее 2-3 месяцев

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Пекин, Суббота 14 января 2023 06:45
Пик заболеваемости COVID-19 в Китае продлится не менее 2-3 месяцев Фото: пик заболеваемости COVID-19 в Китае продлится еще 2-3 месяца (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пик новой волны заболеваемости COVID-19 в Китае продлится два-три месяца и вскоре распространится на обширную сельские районы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что число заболеваний в сельских районах резко возрастет, поскольку сотни миллионов людей едут в свои родные города на новогодние каникулы по лунному календарю, которые официально начинаются с 21 января.

В прошлом месяце Китай резко отказался от строгого антивирусного режима массовых блокировок, который спровоцировал исторические протесты по всей стране в конце ноября, и, наконец, вновь открыл свои границы в минувшее воскресенье.

Но пик вспышки еще не закончился, предупредил Цзэн Гуан, бывший главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, согласно отчету, опубликованному в местном издании Caixin в четверг.

"Наш приоритет был сосредоточен на крупных городах. Пришло время сосредоточиться на сельской местности", — сказал Цзэн.

Напомним, в декабре Китай объявил об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это были первые радикальные изменения с начала пандемии коронавируса.

После чего за первые 20 дней декабря в стране было зафиксировано более 250 млн случаев заражения COVID-19, правительство ввело ряд локальных карантинных мер в отдельных районах страны. В дальнейшем Пекин полностью снял все ограничения, открыв свои границы для путешественников.

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