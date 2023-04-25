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Пик весеннего наводнения в Киеве позади, но есть нюанс, - КГГА

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Киев, Вторник 25 апреля 2023 14:46
Пик весеннего наводнения в Киеве позади, но есть нюанс, - КГГА Фото: пик весеннего наводнения в Киеве позади (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Киев прошел пик весеннего наводнения. Но колебания уровня воды в реке Днепр еще могут происходить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"По информации Украинского гидрометеорологического центра, со вчерашнего вечера уровень воды в Днепре не изменился, а пик весеннего наводнения уже в прошлом", - говорится в сообщении.

Однако, как сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА, столичные спасатели продолжают мониторить ситуацию, а силы гражданской защиты находятся в состоянии готовности.

"В частности, по состоянию на 08:00 25 апреля уровень воды в реке Днепр составлял 592 см над отметкой "0" поста у моста Метро. Такой же уровень воды был зафиксирован в 20:00 24 апреля", - сообщили в КГГА.

Это означает, что суточные колебания уровня воды если и происходят, то в пределах 5-10 см, однако, общий уровень воды постепенно уменьшается. Критический уровень воды составляет 715 см и больше.

Также столичные власти, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, предупредили, что 25-26 апреля на г. Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий (И уровень опасности - желтый).

Напомним, как пояснили в КГГА ранее, хотя водополье в Киеве продолжает идти на спад, но говорить о его конце пока рано, синоптики прогнозируют вторую волну подтоплений в конце апреля - начале мая.

Отметим, что "большая вода" в Украине подтопила дома и угодья в 9 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.

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