Пік холодів пройдено: якою буде погода в Україні сьогодні

Де буде найхолодніше

За прогнозом, у вночі температура повітря становила від -12 до -20 градусів, а на півночі країни місцями опускалась до -22 градусів. А ось вдень у більшості областей очікується від -4 до -11 градусів, на півдні та заході - від -2 до -4 градусів, тоді як на Закарпатті можливе підвищення температури до +2 градусів.

Опади малоймовірні

Через вплив антициклону істотних опадів не прогнозується. Лише на Закарпатті можливий невеликий мокрий сніг. Вітер переважно південний, помірний, а на заході країни місцями можливі сильні пориви.

Погода у Києві

У столиці вночі температура знижувалась до -20 градусів, після чого хвиля сильних морозів поступово відступатиме.

Вдень 10 лютого в Києві очікується суха та сонячна погода з температурою близько -10 градусів, у другій половині дня посилиться південний вітер. Надалі синоптики прогнозують відчутне підвищення температури повітря.