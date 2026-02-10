ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Пік холодів пройдено: якою буде погода в Україні сьогодні

Україна, Вівторок 10 лютого 2026 07:00
Пік холодів пройдено: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 10 лютого (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні вже пройдено пік сильних морозів, і найближчими днями очікується поступове потепління, місцями зі снігопадами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Читайте також: Кінець лютих морозів? Де буде найхолодніше завтра та як зміниться погода в Україні далі

Де буде найхолодніше

За прогнозом, у вночі температура повітря становила від -12 до -20 градусів, а на півночі країни місцями опускалась до -22 градусів. А ось вдень у більшості областей очікується від -4 до -11 градусів, на півдні та заході - від -2 до -4 градусів, тоді як на Закарпатті можливе підвищення температури до +2 градусів.

Опади малоймовірні

Через вплив антициклону істотних опадів не прогнозується. Лише на Закарпатті можливий невеликий мокрий сніг. Вітер переважно південний, помірний, а на заході країни місцями можливі сильні пориви.

Погода у Києві

У столиці вночі температура знижувалась до -20 градусів, після чого хвиля сильних морозів поступово відступатиме.

Вдень 10 лютого в Києві очікується суха та сонячна погода з температурою близько -10 градусів, у другій половині дня посилиться південний вітер. Надалі синоптики прогнозують відчутне підвищення температури повітря.

Раніше повідомлялося, що січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останні десять років. Кліматологи відзначили не лише сильні морози, а й тривалу дію небезпечних погодних явищ.

Також ми розповідали, як правильно допомагати тваринам і птахам у зимовий період, щоб не завдати їм шкоди.

Окремо експерти пояснювали, чому температура до -25 градусів узимку не вважається аномальною та чи може Україні загрожувати так званий "сибірський вибух".

