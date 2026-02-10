Пик холодов пройден: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине уже пройден пик сильных морозов, и в ближайшие дни ожидается постепенное потепление, местами со снегопадами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Где будет холоднее всего
По прогнозу, ночью температура воздуха составила от -12 до -20 градусов, а на севере страны местами опускалась до -22 градусов. А вот днем в большинстве областей ожидается от -4 до -11 градусов, на юге и западе - от -2 до -4 градусов, тогда как на Закарпатье возможно повышение температуры до +2 градусов.
Осадки маловероятны
Из-за влияния антициклона существенных осадков не прогнозируется. Лишь на Закарпатье возможен небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно южный, умеренный, а на западе страны местами возможны сильные порывы.
Погода в Киеве
В столице ночью температура снижалась до -20 градусов, после чего волна сильных морозов постепенно будет отступать.
Днем 10 февраля в Киеве ожидается сухая и солнечная погода с температурой около -10 градусов, во второй половине дня усилится южный ветер. В дальнейшем синоптики прогнозируют ощутимое повышение температуры воздуха.
Ранее сообщалось, что январь 2026 года в Киеве стал самым холодным за последние десять лет. Климатологи отметили не только сильные морозы, но и длительное действие опасных погодных явлений.
