Піхотні групи росіян намагаються прорватись в прикордонні Харківщини та Сумщини

За його словами, противник застосовує невеликі піхотні підрозділи, які намагаються проникнути на різних ділянках державного кордону.

"Використовуючи свої піхотні невеличкі групи, підходять до кордону, аби спробувати зайти глибше на територію України, але отримують відповіді та несуть втрати - ці групи знищуються", - зазначив Демченко.

Найбільша активність ворога, за даними ДПСУ, фіксується в районі населеного пункту Дігтярне на Харківщині, а також поблизу сіл Нестерне та Кругле. Крім того, ворожі піхотні групи діють у Вовчанських Хуторах і Дворічанському на Харківщині, а також у Хотінській та Юнаківській громадах Сумської області.

Речник наголосив, що російські війська не застосовують броньовану техніку на цих напрямках. За його словами, такого виду озброєння не фіксують ані на Харківщині, ані на Сумщині.

Також Демченко повідомив, що прикордонники не лише відбивають атаки, а й проводять ударно-пошукові дії для зачистки місцевості. Зокрема, напередодні на Харківському напрямку в полон було взято трьох росіян.

Однак українські прикордонники щодня зазнають близько 300 обстрілів, більшість з яких здійснюється за допомогою безпілотників. Щоденноі вдається знищувати або приземляти близько 100 ворожих дронів.