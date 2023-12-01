Піхота РФ атакує, прикриваючись авіацією. Яка ситуація на Таврійському напрямку та втрати

Російська піхота не припиняє атакувати українських військових на Таврійському напрямку. Водночас, це не заважає ЗСУ наступати на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог продовжує активні наземні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації. Загалом зафіксовано 49 бойових зіткнень, 890 артобстрілів та 18 авіаударів", - розповів він.

Генерал додав, що водночас, триває ведення наступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку. Крім того, українські військові стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

За добу ворог втратив у Таврійському напрямку 629 осіб. Знищено 44 одиниці військової техніки. Зокрема, і комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". Також перестали існувати 3 склади боєприпасів та 1 важливий об’єкт окупантів. Ще 28 одиниць техніки ворога пошкоджено.

"Також наші воїни повністю знищили 3 танки, 3 артсистеми та 16 інших бронемашин. Серед цього 2С19 "Мста-С" та 6 бронетранспортерів БТР-82", - додав Тарнавський.

Для порівняння, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 1 грудня, складають 1280 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 330 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків, 32 ББМ та 22 артсистеми.



