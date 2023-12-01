Пехота РФ атакует, прикрываясь авиацией. Какая ситуация на Таврическом направлении и потери

Российская пехота не перестает атаковать украинских военных на Таврическом направлении. В то же время это не мешает ВСУ наступать на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг продолжает активные наземные пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации. Всего зафиксировано 49 боевых столкновений, 890 артобстрелов и 18 авиаударов", - рассказал он.

Генерал добавил, что одновременно продолжается ведение наступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении. Кроме того, украинские военные устойчиво держат оборону на Авдеевском направлении.

Потери РФ на Таврическом направлении

За сутки враг потерял на Таврическом направлении 629 человек. Уничтожены 44 единицы военной техники. В частности, и комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М". Также перестали существовать 3 склада боеприпасов и 1 важный объект оккупантов. Еще 28 единиц техники врага повреждены.

"Также наши воины полностью уничтожили 3 танка, 3 артсистемы и 16 других бронемашин. Среди этого 2С19 "Мста-С" и 6 бронетранспортеров БТР-82", - добавил Тарнавский.

Для сравнения, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 1 декабря, составляют 1280 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 330 040 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков, 32 ББМ и 22 артсистемы.