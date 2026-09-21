Підземний хаос у КНДР: чому ядерні випробування викликали аномальні землетруси

Сила десяти Хіросім

Зазначається, що Північна Корея здійснила щонайменше шість масштабних підземних ядерних випробувань.

Останнє та найпотужніше з них відбулося у вересні 2017 року - його вибухова сила становила від 100 до 250 кілотонн у тротиловому еквіваленті, що мінімум у 10 разів перевищує потужність бомби, скинутої на Хіросіму.

Спільне дослідження китайських університетів та Сейсмологічного управління Китаю показало:

з 2008 по 2025 рік у районі полігону зафіксували 1 399 місцевих землетрусів;

подібного аномального сплеску поштовхів у цьому регіоні не спостерігалося за всю історію спостережень із 1904 року;

супутникові радари зафіксували суттєву деформацію самої вершини гора Мантап.

Аномалія проти стандартів Холодної війни: чому тектонічна активність у КНДР не вщухає?

Підземні випробування часів Холодної війни у США (Невада) та СРСР (Семипалатинськ) також викликали афтершоки (наслідковий "стрес" для Землі - прим. ред.), проте вони тривали лише кілька днів або тижнів і швидко затихали поруч із епіцентром.

У випадку з КНДР сейсмічна активність з часом не зменшується, а розширюється.

Вчені пояснюють це тим, що потужний вибух активував давні тектонічні розломи, які продовжують поступово зміщуватися.

Це створює серйозну проблему для дотримання Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Оскільки підземні поштовхи відбуваються практично через 9 років після вибуху, міжнародним спостерігачам стає дедалі важче відрізнити природні тектонічні землетруси від таємних підземних ядерних випробувань.