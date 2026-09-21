Подземный хаос в КНДР: почему ядерные испытания вызвали аномальные землетрясения

Ядерные испытания Северной Кореи могли разбудить тектонические разломы под одним из ее полигонов - сейсмическая активность там не прекратилась даже после завершения взрывов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.
Отмечается, что Северная Корея провела по меньшей мере шесть масштабных подземных ядерных испытаний.
Последнее и самое мощное из них произошло в сентябре 2017 года - его взрывная сила составляла от 100 до 250 килотонн в тротиловом эквиваленте, что минимум в 10 раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Совместное исследование китайских университетов и Сейсмологического управления Китая показало:
Подземные испытания времен Холодной войны в США (Невада) и СССР (Семипалатинск) также вызвали афтершоки (следственный "стресс" для Земли - прим. ред.), однако они продолжались всего несколько дней или недель и быстро затихали рядом с эпицентром.
В случае с КНДР сейсмическая активность с течением времени не уменьшается, а расширяется.
Ученые объясняют это тем, что мощный взрыв активировал давние тектонические разломы, продолжающие постепенно смещаться.
Это создает серьезную проблему для соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Поскольку подземные толчки происходят спустя почти 9 лет после взрыва, международным наблюдателям становится все труднее отличить природные тектонические землетрясения от тайных подземных ядерных испытаний.