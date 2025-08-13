UA

Добропілля Війна в Україні

У Харківській області до кінця року добудують 38 підземних шкіл, - ОВА

Фото: Олег Синєгубов / Getty Images
Автор: РБК-Україна

У Харківській області до кінця 2025 року планують добудувати 38 підземних шкіл. Нові безпечні об’єкти зможуть прийняти додатково ще до 40 тисяч дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що у вересні в області та місті Харкові до офлайн-навчання та навчання у змішаному режимі приєднаються 56 тисяч школярів.

"У порівнянні з минулим навчальним роком коли у нас у змішаному або офлайн форматі навчалися 15 тисяч дітей по всій області, включаючи місто Харків, то тут на 1 вересня у нас виходять 256 навчальних закладів у змішану або офлайн форму. І тут виходять 56 тисяч дітей. Це четверта частина всіх дітей шкільного віку у нас по області, включаючи місто Харків", - сказав Синєгубов.

Згідно з нещодавніми даними голови ОВА, в області майже 300 навчальних закладів перебувають на окупованих територіях. З 24 закладів вищої освіти - 21 мають пошкодження, 17 шкіл повністю зруйновано та 200 - пошкоджено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році. Зокрема йшлося про витрати на одяг, взуття та посібники.

До 1 вересня - лічені дні. Нагадаємо, днями ми інформували які щеплення має пройти дитина перед садочком або школою.

Харків Освіта в Україні