У Харківській області до кінця року добудують 38 підземних шкіл, - ОВА

Він зазначив, що у вересні в області та місті Харкові до офлайн-навчання та навчання у змішаному режимі приєднаються 56 тисяч школярів.

"У порівнянні з минулим навчальним роком коли у нас у змішаному або офлайн форматі навчалися 15 тисяч дітей по всій області, включаючи місто Харків, то тут на 1 вересня у нас виходять 256 навчальних закладів у змішану або офлайн форму. І тут виходять 56 тисяч дітей. Це четверта частина всіх дітей шкільного віку у нас по області, включаючи місто Харків", - сказав Синєгубов.

Згідно з нещодавніми даними голови ОВА, в області майже 300 навчальних закладів перебувають на окупованих територіях. З 24 закладів вищої освіти - 21 мають пошкодження, 17 шкіл повністю зруйновано та 200 - пошкоджено.