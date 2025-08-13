RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

В Харьковской области до конца года достроят 38 подземных школ, - ОВА

Фото: Олег Синегубов/ Getty Images
Автор: РБК-Украина

В Харьковской области до конца 2025 года планируют достроить 38 подземных школ. Новые безопасные объекты смогут принять дополнительно еще до 40 тысяч детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Он отметил, что в сентябре в области и городе Харькове к офлайн-обучению и обучению в смешанном режиме присоединятся 56 тысяч школьников.

"По сравнению с прошлым учебным годом когда у нас в смешанном или офлайн формате учились 15 тысяч детей по всей области, включая город Харьков, то здесь на 1 сентября у нас выходят 256 учебных заведений в смешанном или офлайн формате. И сегодня выходят 56 тысяч детей. Это четвертая часть всех детей школьного возраста у нас по области, включая город Харьков", - сказал Синегубов.

Согласно недавним данным главы ОВА, в области почти 300 учебных заведений находятся на оккупированных территориях. Из 24 заведений высшего образования - 21 имеют повреждения, 17 школ полностью разрушены и 200 - повреждены.

Напомним, ранее мы сообщали о том, во сколько обойдется собрать ребенка в школу в 2025 году. В частности речь шла о расходах на одежду, обувь и книги.

До 1 сентября - считанные дни. Напомним, на днях мы информировали какие прививки должен пройти ребенок перед садиком или школой.

ХарьковОбразование в Украине