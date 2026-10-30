Підвішений статус "Моршинської": чому справа IDS Ukraine у ВАКС тягнеться роками

Розгляд справи триває понад 2 роки

У Вищому антикорупційному суді 9 листопада відбудеться чергове засідання щодо конфіскації українських активів підсанкційних російських олігархів у корпоративних правах групи IDS Ukraine ("Моршинська", "Миргородська", "Аляска").

Оскільки справа наразі перебуває на підсумковому етапі, до ухвалення остаточного вердикту залишилося ще кілька засідань.

Розгляд цього позову показує суттєву різницю в швидкості роботи судової системи. Поки воєнна економіка потребує швидкого поповнення бюджету, процес щодо мільярдного підприємства розтягнувся на час, який у десятки разів перевищує рамки закону.

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Як норми закону для розгляду таких справ

Справу "Моршинської" відкрито ще 25 вересня 2024 року за позовом Міністерства юстиції та тягнеться вже понад два роки. Це означає, що законні терміни розгляду перевищено вже у 25,5 рази.

Згідно зі статтею 283-1 Кодексу адміністративного судочинства України, розгляд позову про застосування санкції у вигляді стягнення майна в дохід держави має займати до 30 днів, а розгляд апеляції - до 15 днів. До липня 2023 року ці терміни були ще стислішими і становили 10 та 5 днів відповідно.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції подало 83 подібні позови, і у 79 справах рішення вже набрали законної сили.

Держава стягнула корпоративні права 135 компаній, сотні об’єктів нерухомості та транспортних засобів, а сума надходжень від продажу санкційного майна перевищила 2,7 млрд грн.

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Що відомо з практики ВАКС

Більшість санкційних справ ВАКС розглядає оперативно. Медіана за вибіркою завершених проваджень складає трохи більше 32 днів:

Найперший позов щодо АФК "Система" Володимира Євтушенкова суд розглянув за 8 днів

Справу про стягнення двох третин частки ТРЦ Ocean Plaza у "гаманців Путіна" братів Ротенбергів закрили за 17 днів

Майно "Татнефті" стягнули за 31 день

Позов щодо компанії "Вінницяпобутхім" розглянули за 41 день

На конфіскацію виробника будівельних матеріалів "Аерок" пішло 43 дні

Справу стосовно залізничних вагонів Станіслава Гамзалова у жовтні 2026 року суд закрив за 13 днів від моменту подання позову.

Навіть якщо перша інстанція вкладається у строки, затримки часто виникають в апеляції, хоча закон відводить на це 15 днів.

У справі щодо активів Олега Дерипаски та Миколаївського глиноземного заводу перша інстанція ухвалила рішення за 34 дні, але розгляд в Апеляційній палаті ВАКС тривав 4 місяці.

Аналогічно з правами вимоги за кредитом ТРЦ Ocean Plaza у справі Ethoder Investments: апеляційний розгляд розтягнувся майже на 3 місяці.

Суттєва затримка була й у справі Калуського трубного заводу компанії "Поліпластик", де перша інстанція розглядала позов понад 4 місяці замість одного.

Але найбільші активи перетворюються на багаторічні процеси. Найдовшою є справа VS Energy щодо конфіскації 8 обленерго, готелів та металургійних заводів. Позов подали у червні 2023 року, матеріали перевищили 230 томів за участю понад сотні третіх осіб, а розгляд триває вже третій рік.

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Пошук управителя для активів триває

Аналогічна ситуація склалася й навколо підсанкційної частки активів IDS Ukraine. Проте тут все ускладняється паралельним процесом з пошуку АРМА зовнішнього управителя, який супроводжується низкою скандалів і звинувачень.

Поки судова колегія ВАКС продовжує розгляд справи про конфіскацію корпоративних прав та їхню подальшу передачу Фонду державного майна, АРМА намагається якомога швидше завершити процедури з пошуку управителя для активів IDS Ukraine.

Відкритим питанням залишається, що відбудеться швидше: ВАКС прийме рішення і відбудеться передача активів IDS Ukraine напряму в ФДМУ з подальшою націоналізацією і прямим зарахуванням коштів у державний бюджет.

Або ж рішення ВАКС затягнеться, відповідно, відбудеться передача "Моршинської" зовнішньому управителю - приватній компанії "Пріоритас", з надією, що актив буде збережено до прийняття рішення ВАКС.

При цьому профіль цієї компанії сам по собі викликає низку питань до АРМА, адже її штат налічує 3 особи, а статутний фонд складає 1000 грн.

На думку адвоката та ексзаступника голови АРМА Павла Великоречаніна, передача активу у зовнішнє управління в даній ситуації несе низку загроз для України, адже створює ризики міжнародних позовів від британських доброчесних акціонерів IDS Ukraine, фінансовий тягар від яких у підсумку ляже на державний бюджет.