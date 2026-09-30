В інтересах росіян? Суд блокує передачу "Моршинської" новому управителю

Переможець конкурсу АРМА на управління активами "Моршинської" не може приступити до виконання обов'язків через судове забезпечення позову одного з учасників відбору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Telegraf.

Передачу активів заблокували через суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд за позовом м’ясокомбінату "Ювілейний" заборонив АРМА укладати договір із переможцем конкурсу - ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас»" - та підписувати акти приймання-передачі активів.

Йдеться про арештовані корпоративні права групи IDS Ukraine, до якої входять виробники мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська".

На ситуацію звернули увагу блогери та юристи.

Так, Ігор Лаченков зазначив у дописі в Telegram, що конкурс на управителя завершився, проте переможець досі не може розпочати роботу, і назвав судову заборону фактичним блокуванням результатів відбору.

Адвокат Євген Пронін у своєму коментарі підкреслив, що судове забезпечення позову не позбавило "Пріорітас" статусу переможця, але фактично зупинило передання активу.

На його думку, суд мав оцінити таку заборону з урахуванням частини 6 статті 151 Кодексу адміністративного судочинства, яка не допускає забезпечення позову способом, що втручається у проведення державних конкурсних процедур.

Пронін охарактеризував ситуацію як юридичний тиск на АРМА і висловив думку, що затягування передання активу може грати на користь його нібито російських бенефіціарів.

"Погугліть, що це за бізнес", - написав адвокат, маючи на увазі "Ювілейний".

У низці медіа м’ясокомбінат "Ювілейний" згадується у контексті бізнес-структур, які журналісти пов’язують із родиною Геннадія Буткевича.



Також ім’я бізнесмена фігурувало в оприлюднених УП аудіозаписах, де особа з голосом, подібним до Тимура Міндіча (ЗМІ його згадували у зв'язку з іншими активами, які медіа відносили до орбіти впливу Фрідмана), та Сергій Шефір імовірно обговорювали залучення коштів на заставу для колишнього урядовця Олексія Чернишова.