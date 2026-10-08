Переможець конкурсу АРМА на "Моршинську" має зв'язки з Міндічем, - нардеп

Переможець конкурсу АРМА на управління арештованими корпоративними правами IDS Ukraine, якій належать бренди "Моршинська" та "Миргородська", може бути пов'язаний із бізнес-оточенням Тимура Міндіча.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепки, голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної.

За її словами, йдеться про ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас", яке у вересні АРМА визначило переможцем конкурсу. За словами Радіної, ланцюжок зв'язків компанії веде до Ярослава Пахальчука, співвласника Atlas Weekend та голови "1+1 media". Пахальчук, за даними реєстрів, разом із Тимуром Міндічем був співзасновником "Квартал ТВ" та інших юридичних осіб.

Радіна також посилається на дані британського реєстру, згідно з якими Пахальчук і Міндіч були серед контролерів лондонської компанії Global Media Trend Trade Ltd. Міндіч вийшов із компанії через 10 днів, а Пахальчук - у 2021 році.

Водночас депутатка наголошує, що ці дані не є прямим доказом того, що за "Пріорітасом" стоїть Міндіч, але вважає їх ланцюжком зв'язків, підтвердженим документами.

Документи з датами, яких не могло бути

Окремо було виявлено ряд порушень щодо участі у конкурсі. За словами Радіної, "Пріорітас" міг подати недостовірні документи для підтвердження досвіду, необхідного для участі в конкурсі.

Зокрема, закон вимагав від учасників підтвердити досвід управління нерухомим майном. Серед документів, які "Пріорітас" завантажив у систему Prozorro, є акт приймання-передачі від 1 грудня 2024 року. Водночас у ньому міститься посилання на довіреність від 1 січня 2025 року.

Таким чином, на момент оформлення акта документ, на який він посилається, формально ще не існував. АРМА пояснило цю невідповідність можливою друкарською помилкою. Радіна ж вважає, що йдеться про ознаку можливої підробки документів.

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Крім того, депутатка звернула увагу на спосіб підтвердження досвіду "Пріорітас". За її словами, компанія посилалася, зокрема, на договори між фірмами чоловіка та дружини, а рекомендаційний лист для "Пріорітас" надала компанія, якою сама власниця бюро володіє на 100%. Підписав цей лист директор, якого, за словами Радіної, призначав сам "Пріорітас".

За словами депутатки, порядок проведення конкурсу передбачає дискваліфікацію учасника у разі наявності суттєво недостовірної інформації або сумнівного досвіду. Водночас "Пріорітас" дискваліфікований не був.

Чи достатньо у "Пріорітас" ресурсів для управління "Моршинською"

Окремі питання виникають і щодо фінансових та організаційних можливостей переможця конкурсу.

Статутний капітал "Пріорітас" становить 1000 грн, а прибуток за минулий рік - близько 8000 грн. При цьому компанія заявляла про додаткове внесення до статутного капіталу 7,4 млн грн. Однак, за словами Радіної, станом на 6 жовтня у державному реєстрі статутний капітал компанії залишався на рівні 1000 грн.

На цьому тлі виникає питання, наскільки компанія з такими показниками та ресурсами готова управляти активом, вартість якого, за оцінкою Радіної, становить близько 5 млрд грн. При цьому держава очікує від управління "Моршинською" дивіденди на рівні майже 1 млрд грн.

У команді управителя - конкурент "Моршинської"?

Ще одна претензія стосується Сергія Германа, який із жовтня очолив "Пріорітас". За даними реєстрів, він залишається керівником і співвласником структур, пов'язаних із компанією "Росинка", яка виробляє воду та напої і є конкурентом "Моршинської".

На момент перемоги "Пріорітас" у конкурсі Герман був співзасновником ТОВ "Торгово-виробнича група "Росинка". Наразі він вийшов із цього товариства, однак, за даними Радіної, залишається співзасновником компанії "ГЕР", яка володіє часткою корпорації "Росинка".

Радіна наголошує, що закон прямо забороняє конкурентам управляти арештованими активами. Причина такого обмеження - управитель отримує доступ до чутливої комерційної інформації, зокрема щодо контрактів, клієнтів і системи дистрибуції.

За словами депутатки, саме тому ситуація з Германом може створювати конфлікт інтересів та викликати питання щодо дотримання вимог закону. Вона також припускає, що залучення його як директора могло бути способом формально обійти заборону на участь конкурентів в управлінні активом.

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Що відбувалося із Жовтневим палацом

Окремо Радіна пов'язує "Пріорітас" з історією управління Жовтневим палацом у Києві.

За її словами, власниця "Пріорітас" одночасно керує адвокатським об'єднанням із тією ж назвою. Саме вона, за документами АРМА, підписувала за довіреністю договори управління між АРМА та компанією "Комбінат Плюс", якій у липні 2025 року передали в управління Жовтневий палац. У серпні 2026 року будівлю повернули державі.

Радіна стверджує, що управитель передав Жовтневий палац у суборенду компаніям, які, за її словами, були створені в один день. При цьому засновниками та працівниками цих компаній були, зокрема, співзасновники самого "Пріорітас", його співробітники та родичі. В одному з випадків юридична адреса суборендаря, за її словами, повністю збігалася з адресою "Пріорітас".

На думку депутатки, у результаті значна частина доходів від роботи Жовтневого палацу могла залишатися у приватних компаніях, пов'язаних із "Пріорітас", тоді як держава отримувала лише мінімальні гарантовані платежі.

При цьому Радіна окремо наголошує, що це її обґрунтоване припущення. Відповідні обставини розслідує НАБУ, і саме слідство має встановити, чи були в цій схемі ознаки злочину.

Що буде з "Моршинською"

Наразі передача активу "Пріорітас" заблокована: суд у Дніпрі за позовом іншого учасника конкурсу заборонив АРМА підписувати відповідний договір.

Окремо залишається питання оцінки вартості арештованих корпоративних прав "Моршинської". За словами Радіної, необхідність такої оцінки раніше вже порушувалася, однак АРМА не виконало відповідну вимогу закону.

Таким чином, передача активу наразі не відбулася, а питання до переможця конкурсу стосуються одразу кількох аспектів - від документів та підтвердження досвіду до потенційного конфлікту інтересів і попереднього досвіду управління державним майном.

Цей кейс виявив низку проблем у роботі АРМА з арештованими активами, тому Комітетом ініційовано ряд дій щодо їх усунення і налагодження ефективного процесу наповнення бюджету доходами від управління такими активами.