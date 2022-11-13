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Підвищуючи тарифи на диспетчеризацію електроенергії, "Укренерго" віддаляє нашу перемогу, - ФМУ

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Неділя 13 листопада 2022 18:13
Підвищуючи тарифи на диспетчеризацію електроенергії, "Укренерго" віддаляє нашу перемогу, - ФМУ Фото: підвищуючи тарифи на диспетчеризацію електроенергії, "Укренерго" віддаляє нашу перемогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Якщо "Укренерго" суттєво підвищить тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії, можливості підприємств щодо підтримки Збройних сил України зменшаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову галузевої ради Федерації металургів України Олену Колесникову.

"Наші компанії забезпечують на сьогодні не тільки надходження до бюджету, а також потреби ЗСУ, причому допомогу вони організовують власним коштом. І тому, коли ми говоримо про підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії, ми маємо розуміти, що кошти заберуть у тому числі й з допомоги для українських воїнів. Тому, фактично, ми власними руками віддаляємо перемогу України", - заявила вона.

Експерт також підкреслила: необхідно порахувати економічні показними, щоб зрозуміти, скільки компанії вкладають у перемогу України, і зрозуміти, чи зможе держава закрити потреби військових.

"У нас до деяких компаній стоїть черга військових, які чекають на допомогу! Тому тут питання не тільки в тому, чи може бізнес платити більше за електроенергію. А в тому, що у компаній не буде коштів на допомогу бійцям, тому що ми змушені будемо віддати ці гроші Укренерго", - резюмувала вона.

Як відомо, "Укренерго" ініціювала підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії відразу на 273%, з 62 до 232,03 грн/МВт.год, а також на передачу електроенергії на 84% - з 345 до 636,17 грн/МВт-год.

Водночас в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (lCC) заявили, що обгрунтування підвищення містить ряд неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, та дозволить не підвищувати тариф на передачу електроенергії більше, ніж на 6,5%.

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Укренерго Електроенергія
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