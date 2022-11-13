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Повышая тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, "Укрэнерго" удаляет нашу победу, - ФМУ

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Воскресенье 13 ноября 2022 18:13
Повышая тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, "Укрэнерго" удаляет нашу победу, - ФМУ Фото: повышая тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, "Укрэнерго" удаляет нашу победу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Если "Укрэнерго" существенно повысит тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, возможности предприятий поддержки Вооруженных сил Украины уменьшатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елену Колесникову.

"Наши компании обеспечивают на сегодня не только поступления в бюджет, а также потребности ВСУ, причем помощь они организуют за свой счет. И поэтому, когда мы говорим о повышении тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, мы должны понимать, что средства заберут, в том числе и по помощи для украинских воинов. Поэтому фактически мы собственными руками удаляем победу Украины", - заявила она.

Эксперт также подчеркнула: необходимо счесть экономические показными, чтобы понять, сколько компании вкладывают в победу Украины, и понять, сможет ли государство закрыть потребности военных.

"У нас к некоторым компаниям стоит очередь военных, которые ждут помощи! Поэтому здесь вопрос не только в том, может ли бизнес платить больше за электроэнергию. А в том, что у компаний не будет средств на помощь бойцам, потому что мы вынуждены будем отдать эти деньги Укрэнерго", - резюмировала она.

Как известно, "Укрэнерго" инициировало повышение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии сразу на 273% с 62 до 232,03 грн/МВт.ч, а также на передачу электроэнергии на 84% - с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

В то же время в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (lCC) заявили, что обоснование повышения содержит ряд неточностей, устранение которых поможет компании избежать дополнительных расходов, и позволит не повышать тариф на передачу электроэнергии более чем на 6,5%.

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Укрэнерго Электроэнергия
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