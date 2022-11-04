lCC Ukraine звернулося до НКРЕКП щодо тарифу на диспетчеризацію електроенергії

Рішення "Укренерго" про підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії з 62,13 до 232,0З грн/МВт.год недостатньо обгрунтоване, адже ресурсу, який має компанія, достатньо для того, аби втримати тариф у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (lCC Ukraine) до голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

"Передбачене проектом зростання загальних витрат зумовлене завищеним плановим обсягом закупівлі "Укренерго" допоміжних послуг, що зростають з 16,7 млрд грн у 2022 р.до 66,3 млрд грн проекту НКРЕКП (+296%). Відповідно до обгрунтування, це викликано зростанням вартості резерву заміщення (робота на газу) з 4,6 до 8,6 млрд грн. Проте таке зростання не можна пояснити ані зростанням цiн на газ, ані з точки зору обсягiв споживання, які скоротилося через війну", - наголошують в lCC Ukraine.

При цьому, наголосили у Комітеті, реальні витрати "Укренерго" на ці цілі у 2021 р. склали 5,4 млрд грн - а це на 40% менше, ніж закладено у тариф на диспетчеризацiю електроенергії на 2021 piк.

"Тобто, спостерiгалося недовикористання коштiв тарифу у обсязi З,6 млрд. грн. Ці грошi слiд спрямувати на покриття вcix додаткових потреб оперативно-технологiчного управлiння. А отже, до закiнчення 2022 року тариф на диспетчеризацiю електроенергiї може залишатися на поточному рівні 62,13 грн/МВт.год", - пояснили у lCC Ukraine.

У Комітеті зазначили: якщо тариф зросте, то український бiзнес втратить +49,6 млрд грн у рiчному перерахунку. Цей обсяг коштiв мiг би бути спрямований на відновлення пошкоджених потужностей виробництва, логiстичних шляхiв та iнвестування.

"Вилучення цих коштiв з обороту буде мати вкрай негативні наслідки для національної економіки, яка від початку повномасштабного вторгнення вже скоротилась на -39,3%. У час таких серйозних викликів державна політика повинна всіляко сприяти пожвавленню економіки та зниженню тарифного навантаження шляхом оптимізації", - підкреслили у lCC Ukraine.

Як відомо, "Укренерго" ініціювала підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії відразу на 273%, з 62 до 232,03 грн/МВт.год, а також на передачу електроенергії на 84% - з 345 до 636,17 грн/МВт-год.

Своєю чергою Федерація роботодавців транспорту (ФРТУ) закликала НКРЕКУ не підвищувати тарифи: на їхнє переконання, "Укренерго" передусім має переглянути завищені прогнозні розрахунки, а також почати роботу з кредиторами щодо пролонгації та реструктуризації кредитних зобов'язань.