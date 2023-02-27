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Підвищиться ефективність? Окупанти вивели ППО з підпорядкування Сухопутних військ

Фото: війська РФ вивели ППО з підпорядкування Сухопутних військ (РосЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У російській армії сили військової протиповітряної оборони вивели із підпорядкування Сухопутних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Джерела, близькі до російського оборонного відомства, повідомили, що ППО перепідпорядкована головному командуванню Повітряно-космічних сил Росії.

Передбачається, що таким чином окупантам вдасться підвищити її ефективність та результативність у боротьбі з повітряними цілями.

Нагадаємо, що раніше установки ППО "Панцир-С1" було помічено у центрі Москви. Їх встановили на дахах адміністративних будівель. Також ППО помітили біля резиденції Путіна у Ново-Огарьові під Москвою.

Пізніше повідомлялося, що біля стадіону "Лужники" у Москві помітили систему протиповітряної оборони під час концерту-мітингу, де виступав російський диктатор Володимир Путін.

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