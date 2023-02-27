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Повысится эффективность? Оккупанты вывели ПВО из подчинения Сухопутных войск

Фото: войска РФ вывели ПВО из подчинения Сухопутных войск (РосСМИ)
Автор: Константин Широкун

В российской армии силы войсковой противовоздушной обороны вывели из подчинения Сухопутных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Источники, близкие к российскому оборонному ведомству, сообщили, что ПВО переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил России.

Предполагается, что таким образом оккупантам удастся повысить ее эффективность и результативность в борьбе с воздушными целями.

Напомним, что ранее установки ПВО "Панцирь-С1" были замечены в центре Москвы. Их установили на крышах административных зданий. Также ПВО заметили возле резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой.

Позже сообщалось, что возле стадиона "Лужники" в Москве заметили систему противовоздушной обороны во время концерта-митинга, где выступал российский диктатор Владимир Путин.

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