Підвищення зарплат та скорочення співробітників: які плани бізнесу на цей рік

Респонденти очікують стрімкіше зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 57,9% (у ІІІ кварталі 2023 року - 47,2%).

Найвищі очікування:

за видами економічної діяльності – у підприємств переробної промисловості;

за розміром – у середніх підприємств;

за напрямом діяльності – у підприємств, що здійснюють експортні та імпортні операції.

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 28 листопада 2023 року. В опитуванні взяли участь 659 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Зарплата в Україні

Уряд прогнозує, що у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 10,1%. У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.

Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.

Якщо брати прогнозний курс МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році становитиме 527 доларів та перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році вона становитиме 559 доларів, у 2026 році - 619 доларів.