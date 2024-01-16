Повышение зарплат и сокращения сотрудников: какие планы бизнеса на этот год

Респонденты ожидают более стремительного роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов - 57,9% (в ІІІ квартале 2023 года - 47,2%).

Самые высокие ожидания:

по видам экономической деятельности – у предприятий перерабатывающей промышленности;

по размеру – у средних предприятий;

по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих экспортные и импортные операции.

Квартальный опрос проводился с 31 октября по 28 ноября 2023 года. В опросе приняло участие 659 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Зарплата в Украине

Правительство прогнозирует, что в 2023 году номинальная зарплата составит 18527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%. В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25732 гривен в 2025 году и 30260 гривен в 2026 году.

Если брать прогнозный курс МВФ, долларовая зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году она составит 559 долларов, в 2026 году – 619 долларов.