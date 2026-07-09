Підвищення ціни на проїзд до 30 гривень: у КМДА відповіли, чи вже ухвалили рішення

Головне: Тариф у 30 гривень: Це економічно обґрунтована вартість поїздки, розрахована КМДА на основі витрат 2025 року (енергоресурси, паливо, зарплати).

Відсутність остаточного рішення: Хоча раніше обговорювали запровадження нових тарифів з 15 липня, поки конкретна дата невідома - триває процес погодження.

Офіційне попередження: Влада обіцяє оприлюднити документ на офіційному порталі Києва та поінформувати містян через соцмережі одразу після підписання.

Підвищення тарифів на проїзд у Києві

У профільному департаменті пояснили, що визначення тарифів - це складна бюрократична процедура, яка не залежить від одного відомства.

Департамент економіки та інвестицій КМДА вже розрахував "економічно обґрунтований" тариф на рівні 30 гривень.

"Його розраховано на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік із урахуванням прогнозних індексів цін, актуалізації витрат на оплату праці, енергоресурси, паливно-мастильні матеріали та інших складових собівартості перевезень. Водночас розрахунковий економічно обґрунтований тариф, поданий комунальними підприємствами, є вищим", - повідомили у відомстві.

Раніше уже в КМДА пояснювали, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік має становити 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн - у наземному транспорті.

Фото: 5 головних фактів про підвищення тарифів на проїзд у Києві (інфографіка РБК-Україна)

Про зміни киян попередять завчасно

У Департаменті наголосили, що процедура опрацювання, погодження та підписання проєкту розпорядження щодо встановлення нових тарифів досі триває.

"Після його підписання документ буде оприлюднено в установленому порядку на офіційному порталі Києва, а також про ухвалене рішення буде додатково поінформовано через офіційні інформаційні ресурси та соцмережі міськвлади", - заявили у відомстві.