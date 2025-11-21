ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

Підвищення тарифу "Укренерго" загрожує роботі електрометалургійних підприємств, - УкрФА

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 12:21
Підвищення тарифу "Укренерго" загрожує роботі електрометалургійних підприємств, - УкрФА Фото: експерти вважають, що підвищення тарифу "Укренерго" загрожує роботі електрометалургійних підприємств (facebook com npcukrenergo)
Автор: Олександр Мороз

Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) звернулася до голови НКРЕКП із закликом зберегти чинний тариф на передачу електроенергії на рівні 2025 року - 686,23 грн/МВт·год. Адже підвищення тарифу, на якому наполягає "Укренерго", призведе до зупинки роботи окремих електрометалургійних підприємств.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в офіційному листі Асоціації.

Як заявили в УкрФА, ріст тарифу на передачу на 15% суттєво погіршить ситуацію у феросплавній та електрометалургійній галузях.

"Електроенергія становить основну частину собівартості нашої продукції. Підвищення тарифів призведе до зростання витрат, зниження конкурентоспроможності, вимушених зупинок агрегатів і скорочення зайнятості", - йдеться у зверненні.

В УкрФА також звернули увагу на вади у проєкті тарифу. Зокрема, він містить зростання фінансових витрат на 63%, до 7,2 млрд грн, без жодних економічних підстав, та підвищення витрат на компенсацію технологічних втрат - попри те, що обсяги переданої електроенергії скоротяться на 4%.

"Різке зростання тарифів може спровокувати скорочення споживання електроенергії підприємствами - що, своєю чергою, призведе до подальших переглядів тарифів у бік збільшення, утворивши таким чином «негативну спіраль витрат", - зауважили в Асоціації.

Асоціація закликала зберегти діючий рівень тарифів і провести оптимізацію структури витрат Укренерго без додаткового навантаження на виробничий сектор.

Раніше в ОП "Укрметалургпром" також заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить кризу в металургійній галузі та створить ризики зупинки виробництв і масових скорочень персоналу.

Додамо і те, що до цього УкрФА звернулася до уряду та НКРЕКП із закликом не допустити підвищення тарифів "Укренерго" на передачу та диспетчерське управління електроенергією у 2026 році. Бо це може призвести до зупинок роботи феросплавних підприємств.

