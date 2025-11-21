ua en ru
Повышение тарифа "Укрэнерго" угрожает работе электрометаллургических предприятий, - УкрФА

Украина, Пятница 21 ноября 2025 12:21
Повышение тарифа "Укрэнерго" угрожает работе электрометаллургических предприятий, - УкрФА Фото: эксперты считают, что повышение тарифа "Укрэнерго" угрожает работе электрометаллургических предприятий (facebook com npcukrenergo)
Автор: Александр Мороз

Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) обратилась к председателю НКРЭКУ с призывом сохранить действующий тариф на передачу электроэнергии на уровне 2025 года - 686,23 грн/МВт-ч. Ведь повышение тарифа, на котором настаивает "Укрэнерго", приведет к остановке работы отдельных электрометаллургических предприятий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в официальном письме Ассоциации.

Как заявили в УкрФА, рост тарифа на передачу на 15% существенно ухудшит ситуацию в ферросплавной и электрометаллургической отраслях.

"Электроэнергия составляет основную часть себестоимости нашей продукции. Повышение тарифов приведет к росту затрат, снижению конкурентоспособности, вынужденным остановкам агрегатов и сокращению занятости", - говорится в обращении.

В УкрФА также обратили внимание на недостатки в проекте тарифа. В частности, он содержит рост финансовых расходов на 63%, до 7,2 млрд грн, без всяких экономических оснований, и повышение расходов на компенсацию технологических потерь - несмотря на то, что объемы переданной электроэнергии сократятся на 4%.

"Резкий рост тарифов может спровоцировать сокращение потребления электроэнергии предприятиями - что, в свою очередь, приведет к дальнейшим пересмотрам тарифов в сторону увеличения, образовав таким образом "негативную спираль расходов", - отметили в Ассоциации.

Ассоциация призвала сохранить действующий уровень тарифов и провести оптимизацию структуры расходов Укрэнерго без дополнительной нагрузки на производственный сектор.

Ранее в ОП "Укрметаллургпром" также заявили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии углубит кризис в металлургической отрасли и создаст риски остановки производств и массовых сокращений персонала.

Добавим и то, что до этого УкрФА обратилась к правительству и НКРЭКУ с призывом не допустить повышения тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление электроэнергией в 2026 году. Потому что это может привести к остановкам работы ферросплавных предприятий.

