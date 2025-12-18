Підвищення тарифу на розподіл газу: у "Запоріжвогнетрив" назвали головні загрози

Зокрема, для АТ "Запоріжгаз" регулятор пропонує збільшити з 1 січня 2026 року тариф на 87% - із 0,92 до 1,73 грн/м³.

Генеральний директор підприємства Артур Іванченко наголосив: таке зростання тарифу спричинить для компанії додаткові витрати у 8,2 млн грн на рік, що є критичним ударом по конкурентоспроможності одного з найбільших українських виробників вогнетривів.

"Втрата конкурентних переваг на зовнішніх ринках неминуче призведе до падіння виробництва, скорочення експорту та зменшення податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів. Це рішення матиме негативні наслідки не тільки для нашого підприємства, а й для економіки регіону та країни", - підкреслив Іванченко.

"Запоріжвогнетрив" - один із п’яти найбільших виробників вогнетривкої продукції у Східній Європі та найбільший в Україні. Підприємство забезпечує роботою понад 2 000 людей, є вагомим платником податків та одним із ключових роботодавців регіону. Завод активно інвестує в модернізацію, зниження собівартості, поліпшення якості продукції та розширення ринків збуту, проте зазначає: ефект від ефективності нівелюється монопольним підходом до тарифоутворення на газорозподіл.

На підприємстві вважають неприйнятним перекладати зростання витрат операторів ГРМ на промисловість, особливо в умовах війни, падіння виробництва та необхідності зберігати експортні позиції України. Запоріжвогнетрив закликає НКРЕКП переглянути методику тарифоутворення та встановити економічно обґрунтований тариф, який не перевищуватиме 1,04 грн/м³ - рівня, що відповідає індексу цін виробників промислової продукції (+13,6%).

У компанії наголошують: ухвалення рішень, які ускладнюють роботу українських експортерів, у воєнний час є особливо небезпечним і може мати довгострокові негативні наслідки для економічної стійкості країни.