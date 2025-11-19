ua en ru
Підвищення тарифу на передачу електроенергії створить ризики для галузі, - металурги

Середа 19 листопада 2025 12:49
UA EN RU
Підвищення тарифу на передачу електроенергії створить ризики для галузі, - металурги Фото: підвищення тарифу на передачу створить ризики для металургії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" звернулося до НКРЕКП із проханням переглянути проєкт підвищення тарифу на передачу електроенергії у 2026 році.

Як пише РБК-Україна, про це йдеться у листі УМП до голови НКРЕКП Юрія Власенка.

Згідно з оприлюдненими розрахунками Регулятора, ставка має зрости на 15%: таке рішення є неприйнятним для гірничо-металургійного комплексу та призведе до зростання витрат підприємств щонайменше на 1,2 млрд грн, зазначають металурги.

В об'єднанні наголошують, що через війну, логістичні обмеження та падіння світових цін українська металургія перебуває у критичному стані. Додаткове підвищення вартості передачі електроенергії, за оцінкою "Укрметалургпрому", поглибить кризу й створить ризики скорочення виробництва та робочих місць.

Водночас в УМП зауважили, що у розрахунках "Укренерго" є окремі пункти, які викликають запитання. Зокрема, асоціація вважає економічно необґрунтованим включення 3,8 млрд грн на погашення боргів НЕК - замість цього компанії варто провести реструктуризацію з відтермінуванням основної суми боргів.

Також у галузі ставлять під сумнів зростання фінансових витрат компанії на 63%, з 4,4 до 7,2 млрд грн - адже підстав для зміни вартості кредитного обслуговування немає.

В "Укрметалургпромі" звертають увагу, що внаслідок війни, логістичних обмежень та падіння світового попиту та цін на продукцію ГМК, українська металургія перебуває у критичному стані. В період енергетичної кризи, спричиненої війною, високі витрати на доставку електроенергії для українських гірничо-металургійних підприємств додатково загострюють ситуацію, створюючи ризики подальшого падіння виробництва, масових скорочень та, взагалі, ризику втрати стратегічно важливої галузі, висловили переконання в об'єднанні.

"Виходячи з викладеного, Укрметалургпром просить НКРЕКП переглянути структуру витрат тарифу на послуги з передачі електричної енергії, та встановити тариф на передачу електроенергії на рівні не вище 686,22 грн/МВт-год", - резюмували в УМП.

Що відомо про підвищення тарифу на передачу

Як відомо, НКРЕКП на засіданні 4 листопада схвалила проєкт підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.

Згідно з документом Регулятора, тариф на передачу електроенергії у 2026 році може зрости до 786,74 грн/МВт-год, що на 100,51 грн/МВт-год, або на 14,6% вище чинного у 2025 році.

Раніше в Міжнародній торгово-промисловій палаті ICC Ukraine заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15%, проект якого опублікувала Нацкомісія з регулювання енергетики, є необгрунтованим і матиме серйозні наслідки для української економіки.

Натомість "Укренерго" має суттєвий потенціал для оптимізації своїх витрат, і це дозволяє в перспективі навіть знизити тариф з нинішніх 686,23 до 650,36 грн/МВт-год.

