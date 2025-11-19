ua en ru
Повышение тарифа на передачу электроэнергии создаст риски для отрасли, - металлурги

Среда 19 ноября 2025 12:49
Повышение тарифа на передачу электроэнергии создаст риски для отрасли, - металлурги Фото: повышение тарифа на передачу создаст риски для металлургии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось в НКРЭКУ с просьбой пересмотреть проект повышения тарифа на передачу электроэнергии в 2026 году.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в письме УМП к главе НКРЭКУ Юрию Власенко.

Согласно обнародованным расчетам Регулятора, ставка должна вырасти на 15%: такое решение неприемлемо для горно-металлургического комплекса и приведет к росту расходов предприятий по меньшей мере на 1,2 млрд грн, отмечают металлурги.

В объединении подчеркивают, что из-за войны, логистических ограничений и падения мировых цен украинская металлургия находится в критическом состоянии. Дополнительное повышение стоимости передачи электроэнергии, по оценке "Укрметаллургпрома", усугубит кризис и создаст риски сокращения производства и рабочих мест.

В то же время в УМП отметили, что в расчетах "Укрэнерго" есть отдельные пункты, вызывающие вопросы. В частности, ассоциация считает экономически необоснованным включение 3,8 млрд грн на погашение долгов НЭК - вместо этого компании следует провести реструктуризацию с отсрочкой основной суммы долгов.

Также в отрасли подвергают сомнению рост финансовых расходов компании на 63%, с 4,4 до 7,2 млрд грн - ведь оснований для изменения стоимости кредитного обслуживания нет.

В "Укрметаллургпроме" обращают внимание, что в результате войны, логистических ограничений и падения мирового спроса и цен на продукцию ГМК, украинская металлургия находится в критическом состоянии. В период энергетического кризиса, вызванного войной, высокие затраты на доставку электроэнергии для украинских горно-металлургических предприятий дополнительно обостряют ситуацию, создавая риски дальнейшего падения производства, массовых сокращений и вообще риска потери стратегически важной отрасли, выразили убеждение в объединении.

"Исходя из изложенного, Укрметаллургпром просит НКРЭКУ пересмотреть структуру расходов тарифа на услуги по передаче электрической энергии и установить тариф на передачу электроэнергии на уровне не выше 686,22 грн/МВт-ч", - резюмировали в УМП.

Что известно о повышении тарифа на передачу

Как известно, НКРЭКУ на заседании 4 ноября одобрила проект повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса.

Согласно документу Регулятора, тариф на передачу электроэнергии в 2026 году может возрасти до 786,74 грн/МВт-ч, что на 100,51 грн/МВт-ч или на 14,6% выше действующего в 2025 году.

Ранее в Международной торгово-промышленной палате ICC Ukraine заявили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, проект которого опубликовала Нацкомиссия по регулированию энергетики, необоснованно и будет иметь серьезные последствия для украинской экономики.

В то же время "Укрэнерго" имеет существенный потенциал для оптимизации своих расходов, и это позволяет в перспективе даже снизить тариф с нынешних 686,23 до 650,36 грн/МВт-ч.

