Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить кризу в економіці, - експерти

Як повідомляється, на засіданні НКРЕКП представники металургійної галузі підкреслили, що вартість електроенергії у структурі витрат сягає 50%, а заплановане підвищення тарифів лише поглибить кризу промисловості.

Вони заявили, що підвищення цін за умов падіння споживання суперечить ринковій логіці, та запропонували заморозити тарифи на час воєнного стану.

"Кожен представник державної монополії або вже підвищив тарифи, або збирається це зробити. І кожен каже, що це "для виживання". Але коли всі роблять це одночасно, промисловість отримує постійне зростання собівартості", - пояснив виданню директор GMK Center, голова Комітету промислової екології Європейської Бізнес Асоціації Станіслав Зінченко.

За його словами, ситуація, коли державні монополії прагнуть прибутковості, а бізнес змушений працювати зі збитками, викликає питання, адже якщо монополії підвищують тарифи, то бізнес скорочує активність. І тоді прибуток все одно падає.

Він закликав уряд створити державні інструменти підтримки енергоємних і експортно орієнтованих галузей, які забезпечують податкові надходження та валютну виручку.