Экономика Авто Tech

Повышение тарифа на передачу электроэнергии усугубит кризис в экономике, - эксперты

Фото: повышение тарифа на передачу усугубит кризис в экономике (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Промышленные предприятия призвали НКРЭКУ не повышать тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, указывая на критический рост себестоимости производства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Коммерсант".

Как сообщается, на заседании НКРЭКУ представители металлургической отрасли подчеркнули, что стоимость электроэнергии в структуре расходов достигает 50%, а запланированное повышение тарифов лишь усугубит кризис промышленности.

Они заявили, что повышение цен при падении потребления противоречит рыночной логике, и предложили заморозить тарифы на время военного положения.

"Каждый представитель государственной монополии либо уже повысил тарифы, либо собирается это сделать. И каждый говорит, что это "для выживания". Но когда все делают это одновременно, промышленность получает постоянный рост себестоимости", - объяснил директор GMK Center, председатель Комитета промышленной экологии Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко.

По его словам, ситуация, когда государственные монополии стремятся к прибыльности, а бизнес вынужден работать с убытками, вызывает вопрос, ведь если монополии повышают тарифы, то бизнес сокращает активность. И тогда прибыль все равно падает.

Он призвал правительство создать государственные инструменты поддержки энергоемких и экспортно ориентированных отраслей, обеспечивающих налоговые поступления и валютную выручку.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии

Как известно, НКРЭКУ на своем заседании 4 ноября одобрила проект повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса.

Согласно документу Регулятора, тариф на передачу электроэнергии в 2026 году может возрасти до 786,74 грн/МВт-ч, что на 100,51 грн/МВт-ч, или на 14,6% выше действующего в 2025 году.

В свою очередь, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвали правительство и НКРЭКУ воздержаться от повышения тарифов, и провести международный аудит "Укрэнерго", поскольку расчеты, предоставленные компанией, содержат противоречия.

