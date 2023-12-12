Підвищення тарифу на передачу електроенергії виштовхне бізнес за межі рентабельності, - експерт

"Якщо кінцевий споживач не зможе платити, ми програємо конкуренцію імпортній продукції, і підприємства просто закриються. Зараз багато середніх підприємств, які рахують кожну копійку, їх зайве підвищення тарифів на електроенергію виштовхне за межі рентабельності, і будуть прийматися рішення про заморозку. І державі це потрібно розуміти", - підкреслив Каленков.

За його словами, "Укренерго" як державний монополіст, який має підтримку у всьому світі, може домовитися про реструктуризацію своїх боргів, а не перекладати цей фінансовий тягар на українські підприємства.

"Зараз якраз і для держави, і для керівництва Укренерго набагато більш продуктивно буде почати і завершити переговори з кредиторами, щоб реструктуризувати борги. Адже вірогідність того, що західні банки і фонди підуть на реструктуризацію боргів Укренерго набагато вища, ніж що вони підуть на реструктуризацію боргів приватних підприємства", - акцентував Каленков.

Як відомо, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год.

Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/МВт-год. Рішення було ухвалене попри критику українських бізнес-асоціацій та економістів, які виступали проти - адже це рішення за попередніми оцінками, коштуватиме бізнесу понад 13 млрд гривень, які могли б бути направлені до бюджету у вигляді податків або виплачених зарплат.