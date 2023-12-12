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Повышение тарифа на передачу электроэнергии вытолкнет бизнес за пределы рентабельности, - эксперт

Вторник 12 декабря 2023 14:20
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Повышение тарифа на передачу электроэнергии вытолкнет бизнес за пределы рентабельности, - эксперт Фото: повышение тарифа на передачу электроэнергии вытолкнет бизнес за пределы рентабельности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Из-за постоянного роста тарифов монополистов украинские производители проигрывают конкуренцию импортной продукции, ведь себестоимость отечественной продукции постоянно растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

"Если конечный потребитель не сможет платить, мы проигрываем конкуренцию импортной продукции, и предприятия просто закроются. Сейчас многие средние предприятия, которые считают каждую копейку, их лишнее повышение тарифов на электроэнергию вытолкнет за пределы рентабельности, и будут приниматься решения о заморозке. И государству это нужно понимать", - подчеркнул Каленков.

По его словам, "Укрэнерго" как государственный монополист, имеющий поддержку во всем мире, может договориться о реструктуризации своих долгов, а не переводить это финансовое бремя на украинские предприятия.

"Сейчас как раз и для государства, и для руководства Укрэнерго гораздо продуктивнее будет начать и завершить переговоры с кредиторами, чтобы реструктуризировать долги. Ведь вероятность того, что западные банки и фонды пойдут на реструктуризацию долгов Укрэнерго гораздо выше, чем они пойдут на реструктуризацию долгов частных предприятий", - акцентировал Каленков.

Как известно, НКРЭКУ повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче с 1 января 2024 года до 528,57 грн/МВт-час.

Также повысили тариф на диспетчерское управление до 104,57 грн/мВт-ч. Решение было принято несмотря на критику украинских бизнес-ассоциаций и выступавших против экономистов - ведь это решение по предварительным оценкам, будет стоить бизнесу более 13 млрд гривен, которые могли бы быть направлены в бюджет в виде налогов или выплаченных зарплат.

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Электроэнергия
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