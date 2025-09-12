Підвищення тарифів на залізничні перевезення - чорний прапор для промисловості, - Лонгобардо

Під час експертної дискусії на тему тарифної політики на залізничні вантажні перевезення в 2025-2026 роках, яку організував ЦТС, Лонгобардо розповів, що ситуація компанії на ринку не є найкращою. Основними факторами негативного впливу він називає логістичні витрати і ціни на електроенергію.

"Наша компанія четвертий рік, від самого початку війни, в "мінусах" і має тільки втрати. У зв’язку з ситуацією, пов’язаною з тарифами та війною, ми не можемо перекласти додаткові кошти на наш кінцевий продукт - на сталь. Бо ринкові ціни - це ринкові ціни. Якщо вони будуть вищими, у нас ніхто не купуватиме продукцію. Ми мусимо балансувати в цій ситуації", - каже Мауро Лонгобардо.

За його словами, компанія вже почала втрачати деяких клієнтів, у тому числі навіть в Україні. Саме тому "АрселорМіттал Кривий Ріг" доводиться коригувати ціни навіть у мінус.

"Поясню на конкретних цифрах: наша група перевозить "Укрзалізницею" 8 млн тонн матеріалів щороку. Це руда, вугілля, метал тощо. Можете уявити собі, який вплив мають тарифи на наші результати? Розумієте, наскільки підняття тарифів може вплинути на наші ціни", - акцентує Лонгобардо.



Міжнародна група ArcelorMittal протягом останніх чотирьох років влила у свою українську компанію майже мільярд доларів для того, щоб вона могла вижити в умовах війни. Але ці гроші не призначалися для того, щоб покривати фінансові витрати інших компаній, наголошує Мауро Лонгобардо.

Підняття тарифів на залізничні перевезення для бізнесу означає лише одне - потрібні додаткові кошти.

"В іншій ситуації я б сказав, що це червоний прапор. Але він навіть чорний. Ми не можемо перекласти ціни з додаткових тарифів на наш кінцевий продукт. Частину наших продуктів ми вже перестали випускати, бо вони вже коштують дорожче, ніж існуюча ринкова ціна. Ми робимося неконкурентоздатними на ринку", зауважує Лонгобардо.

Якщо ситуація з підняттям цін не зміниться, то це може стати кінцем для всієї видобувної індустрії в Україні, наголошує очільник "АрселорМіттал Кривий Ріг". Для його компанії підняття тарифів на перевезення на 37% - це сотні мільйонів доларів.

Очевидно, що є інші рішення, які лежать на столі і допоможуть підтримати УЗ, каже він.

Серед них, зокрема, забезпечення прозорості планування і передбачуваності рівня тарифів, наполеглива і послідовна робота для підвищення операційної ефективності "Укрзалізниці", та залучення міжнародних партнерів для модернізації мережі залізничного транспорту.