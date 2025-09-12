Повышение тарифов на железнодорожные перевозки - черный флаг для промышленности, - Лонгобардо

Индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на уровне 37% лишит украинских производителей конкурентоспособности и может убить добывающую отрасль.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.
Во время экспертной дискуссии на тему тарифной политики на железнодорожные грузовые перевозки в 2025-2026 годах, организованной ЦТС, Лонгобардо рассказал, что ситуация компании на рынке не является лучшей. Основными факторами негативного влияния он называет логистические издержки и цены на электроэнергию.
"Наша компания четвертый год, с самого начала войны, в "минусах" и имеет только потери. В связи с ситуацией, связанной с тарифами и войной, мы не можем перевести дополнительные средства на наш конечный продукт - на сталь. Потому что рыночные цены - это рыночные цены. Если они будут выше, у нас никто не будет покупать продукцию.Мы должны балансировать в этой ситуации", - говорит Мауро Лонгобардо.
По его словам, компания уже начала терять некоторых клиентов, в том числе даже в Украине. Именно поэтому "АрселорМиттал Кривой Рог" приходится корректировать цены даже в минус.
"Объясню на конкретных цифрах: наша группа перевозит "Укрзализныцей" 8 млн тонн материалов ежегодно. Это руда, уголь, металл и т.д. Можете представить себе, какое влияние оказывают тарифы на наши результаты? Понимаете, насколько поднятие тарифов может повлиять на наши цены", - акцентирует Лонгобардо.
Международная группа ArcelorMittal за последние четыре года влила в свою украинскую компанию почти миллиард долларов для того, чтобы она могла выжить в условиях войны. Но эти деньги не предназначались для того, чтобы покрывать финансовые расходы других компаний, подчеркивает Мауро Лонгобардо.
Поднятие тарифов на железнодорожные перевозки для бизнеса означает только одно - нужны дополнительные средства.
"В другой ситуации я бы сказал, что это красный флаг. Но он даже черный. Мы не можем перевести цены с дополнительных тарифов на наш конечный продукт. Часть наших продуктов мы уже перестали выпускать, потому что они уже стоят дороже, чем существующая рыночная цена. Мы становимся неконкурентоспособными на рынке", отмечает Донгобардо.
Если ситуация с поднятием цен не изменится, это может стать концом для всей добывающей индустрии в Украине, отмечает глава "АрселорМиттал Кривой Рог". Для его компании поднятие тарифов на перевозку на 37% - это сотни миллионов долларов.
Очевидно, есть другие решения, которые лежат на столе и помогут поддержать УЗ, говорит он.
Среди них, в частности, обеспечение прозрачности планирования и предсказуемости уровня тарифов, упорная и последовательная работа по повышению операционной эффективности "Укрзализныци" и привлечение международных партнеров для модернизации сети железнодорожного транспорта.
Как известно, ущерб УЗ от пассажирских перевозок составил почти 20 млрд в прошлом году. Компания сейчас перекрывает этот ущерб за счет грузовых перевозок, но такой механизм запрещен в ЕС.
Ранее сообщалось, что в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.
В то же время, по подсчетам грузоперевозчиков, повышение тарифов может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ всего около 12 млрд грн дополнительных доходов. При этом потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.
Ранее Европейская бизнес-ассоциация призвала правительство предусмотреть в государственном бюджете средства для возмещения ущерба от пассажирских перевозок. Кроме того, важно отменить земельный налог для УЗ - ведь ни в одной развитой стране не существует такой нагрузки на компанию, которая выполняет важные социальные функции.
Эксперты, ЕВА и ФРУ неоднократно отмечали, что функцию покрытия ущерба "Укрзализныци" от пассажирских перевозок должно взять на себя государство.