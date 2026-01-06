Підвищення тарифів УЗ не вирішить фінансові проблеми, але вдарить по перевезеннях, - експерт

Плани "Укрзалізниці" щодо підвищення тарифів на вантажні перевезення несуть ризики для промисловості і економіки. Бо можуть викликати подальше падіння обсягів перевезень.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко.
Так, коментуючи ініціативу УЗ підвищити тариф на вантажні перевезення на 40%, експерт підкреслив, що ключовою проблемою є скорочення вантажної бази. За його даними, за підсумками 11 місяців минулого року перевезення залізної руди, одного з найбільших вантажів для УЗ, уже зменшилися на 7%.
"У наступному році може бути ще мінус 10% вантажообігу "Укрзалізниці". У наступному - ще мінус 5% до цих 10%. Тобто, буде зменшення вантажної бази УЗ. Вони можуть піднімати тарифи скільки завгодно, але вантажів стає менше. Якщо ви піднімаєте вартість перевезень, але вантажів стає менше, то ви не зможете отримати більше грошей. Це математика", - зауважив експерт.
Він також звернув увагу на ризик відтоку зернових вантажів, які становлять 30-40% перевезень Укрзалізниці: за його словами, у разі підвищення тарифів зернотрейдери можуть перейти на автомобільний транспорт, як це вже неодноразово відбувалося раніше.
"Це ще більше скоротить вантажообіг залізниці", - констатував він.
Як відомо, "Укрзалізниця" виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення.
Водночас, проти виступили у Мінекономіки: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, "Укрзалізниця" має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року.
"Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств", - заявив міністр.