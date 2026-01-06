Підвищення тарифів УЗ не вирішить фінансові проблеми, але вдарить по перевезеннях, - експерт

Так, коментуючи ініціативу УЗ підвищити тариф на вантажні перевезення на 40%, експерт підкреслив, що ключовою проблемою є скорочення вантажної бази. За його даними, за підсумками 11 місяців минулого року перевезення залізної руди, одного з найбільших вантажів для УЗ, уже зменшилися на 7%.

"У наступному році може бути ще мінус 10% вантажообігу "Укрзалізниці". У наступному - ще мінус 5% до цих 10%. Тобто, буде зменшення вантажної бази УЗ. Вони можуть піднімати тарифи скільки завгодно, але вантажів стає менше. Якщо ви піднімаєте вартість перевезень, але вантажів стає менше, то ви не зможете отримати більше грошей. Це математика", - зауважив експерт.



Він також звернув увагу на ризик відтоку зернових вантажів, які становлять 30-40% перевезень Укрзалізниці: за його словами, у разі підвищення тарифів зернотрейдери можуть перейти на автомобільний транспорт, як це вже неодноразово відбувалося раніше.

"Це ще більше скоротить вантажообіг залізниці", - констатував він.